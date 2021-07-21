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12:42, 21 июля 2021 года Россельхознадзор забраковал орловские голубцы В курином фарше нашли опасное для человеческого организма вещество.





Орловский производитель «МЯСОМОЛПРОДТОРГ» был привлечен к административной ответственности и наказан отзывом декларации о соответствии продукции после того, как в пробах голубцов был найден динитрокарбанилид (антикокцидийный препарат). Кроме того, были нарушены некоторые технические регламенты.



Напомним, что накануне в Россельхознадзоре заявили об аналогичном веществе, найденном в пробах филе грудок цыплят-бройлеров, взятых в ООО «МИР». У компании также отозвали соответствующую декларацию.



Кокцидиостатики оказывает на человека канцерогенное и тератогенное действие, его повышенная концентрация в организме приводит к дисбактериозу и снижению иммунитета.



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Артём Ежаков



