Россельхознадзор забраковал орловские голубцы

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12:42, 21 июля 2021 года
Россельхознадзор забраковал орловские голубцыВ курином фарше нашли опасное для человеческого организма вещество.
Орловский производитель «МЯСОМОЛПРОДТОРГ» был привлечен к административной ответственности и наказан отзывом декларации о соответствии продукции после того, как в пробах голубцов был найден динитрокарбанилид (антикокцидийный препарат). Кроме того, были нарушены некоторые технические регламенты.
Напомним, что накануне в Россельхознадзоре заявили об аналогичном веществе, найденном в пробах филе грудок цыплят-бройлеров, взятых в ООО «МИР». У компании также отозвали соответствующую декларацию.
Кокцидиостатики оказывает на человека канцерогенное и тератогенное действие, его повышенная концентрация в организме приводит к дисбактериозу и снижению иммунитета.
Артём Ежаков