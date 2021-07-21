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12:57, 21 июля 2021 года

«Умная» остановка в Орле требует доработки

Сейчас она не до конца «умная» и в течение двух недель будет работать в тестовом режиме.


Вчера в Орле на ул. 1-я Посадская появилась первая в городе умная остановка. Так в регионе стартовала федеральная инициатива «Интеллектуальные транспортные системы» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Электронное табло показывает температуру на улице и время ожидания транспорта. Его остановка может даже озвучить. Есть кнопка вызова экстренных служб и видеокамеры. Они в будущем будут интегрированы в систему контроля движения общественного транспорта. Предполагается, что при большом скоплении людей на линию будет выходить больше машин. И наоборот.
Константин Березицкий, главный специалист отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Сам объект не совсем готов, он пока проходит период настройки. И внешний облик не окончательный ещё. Я думаю, в течение пары недель мы добьемся результата».



Артём Ежаков
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