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14:25, 21 июля 2021 года В Орле определились с руководителями территориальных управлений городской администрации Структура городской администрации изменилась.





Новая структура городской администрации предусматривает сокращение количества заместителей главы администрации Орла и штатных единиц, реорганизацию некоторых муниципальных казённых учреждений и структурных подразделений.



Как сообщили сегодня в мэрии Орла, начальником территориального управления по Северному району администрации Орла назначен Сергей Мерзликин. С января 2021 года он был здесь заместителем начальника.



Начальником теруправления по Советскому району назначен Артём Левковский, а теруправления по Заводскому району — Сергей Седов.









Артём Ежаков



