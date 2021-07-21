В Орле определились с руководителями территориальных управлений городской администрации

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14:25, 21 июля 2021 года
В Орле определились с руководителями территориальных управлений городской администрацииСтруктура городской администрации изменилась.
Новая структура городской администрации предусматривает сокращение количества заместителей главы администрации Орла и штатных единиц, реорганизацию некоторых муниципальных казённых учреждений и структурных подразделений.
Как сообщили сегодня в мэрии Орла, начальником территориального управления по Северному району администрации Орла назначен Сергей Мерзликин. С января 2021 года он был здесь заместителем начальника.
Начальником теруправления по Советскому району назначен Артём Левковский, а теруправления по Заводскому району — Сергей Седов.
Артём Ежаков