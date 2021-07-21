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15:32, 21 июля 2021 года Реконструкция площади Жукова официально стартовала Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Глава региона осмотрел стройку в рамках утреннего объезда города. В настоящее время на территории площади ведутся активные работы по демонтажу старого асфальтового покрытия.



Напомним, благоустройство общественной территории проводится в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За преображение площади Маршала Жукова проголосовали 4515 человек.





Анастасия Дорохова



