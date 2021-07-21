среда 21.07.2021 15:58:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:48, 21 июля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Скорая помощь орловской медицине. Регион получит 479 млн. рублей на систему здравоохранения

- Под защитой «Спутника». 150 тысяч орловцев прошли первый этап вакцинации.

- Орловские остановки общественного транспорта - под компьютерный контроль. Искусственный интеллект и время прибытия транспорта сообщит, и пассажиров пересчитает.

- Садоводы Орловской области наращивают темпы развития. В помощь фермеру - передовые технологии и особый способ ведения хозяйства.

- Обучение - фиктивное, уголовное дело - реальное. Выявлен ещё один факт мошенничества при реализации нацпроекта.

- Отдых с пользой. Мы побывали на открытии третьей лагерной смены.


Вести-Орёл
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.