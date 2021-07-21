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15:48, 21 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Скорая помощь орловской медицине. Регион получит 479 млн. рублей на систему здравоохранения



- Под защитой «Спутника». 150 тысяч орловцев прошли первый этап вакцинации.



- Орловские остановки общественного транспорта - под компьютерный контроль. Искусственный интеллект и время прибытия транспорта сообщит, и пассажиров пересчитает.



- Садоводы Орловской области наращивают темпы развития. В помощь фермеру - передовые технологии и особый способ ведения хозяйства.



- Обучение - фиктивное, уголовное дело - реальное. Выявлен ещё один факт мошенничества при реализации нацпроекта.



- Отдых с пользой. Мы побывали на открытии третьей лагерной смены.



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