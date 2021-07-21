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16:05, 21 июля 2021 года

В Орловской области подсчитали заключённых

В региональном УФСИН подвели итоги деятельности за полугодие.


Сегодня в Орле прошла коллегия регионального управления ФСИН, на которой подвели итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 1 полугодие 2021 года.

Как было отмечено, в Орловской области сейчас отбывают наказание 3478 осужденных.

Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 948 человек, за убийство осуждены 597 человек, 488 – за кражу. 1087 осужденных отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет, до 3 лет - 778, от 3 до 5 лет - 620.
Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2376 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 85 осужденных старше 60 лет,

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, к оплачиваемому труду привлечены 2394 человека. Среднемесячная заработная плата осужденных составила 6355 рублей. В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски.

Объем реализованной товарной продукции (работ, услуг) – составил 158,2 млн. рублей, чистая прибыль - 13,7 млн. рублей.



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