В Орле сотрудник полиции обвиняется хищении табачных изделий

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16:26, 21 июля 2021 года
В Орле сотрудник полиции обвиняется хищении табачных изделий750 пачек сигарет являлись вещественными доказательствами по уголовному делу.
Как сообщает региональный следственный комитет, в отношении сотрудника местной полиции возбуждено уголовное дело по факту хищения табачных изделий, признанных вещественными доказательствами по одному из уголовных дел. Как сообщили в УМВД России по Орловской области, речь идет о 750 пачек сигарет.
По информации следкома, подозреваемый сознался в совершенном преступлении. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро