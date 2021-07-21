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16:26, 21 июля 2021 года В Орле сотрудник полиции обвиняется хищении табачных изделий 750 пачек сигарет являлись вещественными доказательствами по уголовному делу.





Как сообщает региональный следственный комитет, в отношении сотрудника местной полиции возбуждено уголовное дело по факту хищения табачных изделий, признанных вещественными доказательствами по одному из уголовных дел. Как сообщили в УМВД России по Орловской области, речь идет о 750 пачек сигарет.



По информации следкома, подозреваемый сознался в совершенном преступлении. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро



