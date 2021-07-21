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17:02, 21 июля 2021 года

В Орловской области продолжается летняя оздоровительная кампания

На базе отдыха «Лесная поляна» открылась третья смена.


Третья оздоровительная смена, которая стартовала на днях на базе отдыха «Лесная поляна», собрала 250 мальчишек и девчонок. Их общий девиз – «Шаг вперед. За победой». В качестве наставников работают 20 вожатых. Все они - студенты Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС. В течение первых трёх дней ребята знакомились друг с другом, а на открытии продемонстрировали совместные творческие номера.

В этом году в «Лесной поляне» запланированы четыре смены. Все они проводятся под эгидой Военно-исторического общества.

Павел Меркулов, и.о. директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС: «В разные годы мы меняем тематику. Например, эта смена «Шаг вперед к победе» направлена на изучение истории малой родины».

За две прошедшие смены уже отдохнуло около 450 ребят. Спрос на путёвки вырос во многом благодаря субсидиям этого года. 50-процентный кэшбэк от стоимости позволил отдохнуть детям, которые раньше даже никогда не посещали летний лагерь.


Елизавета Капырина
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