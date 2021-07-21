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17:39, 21 июля 2021 года Собаки-спасатели Поиск людей на местности с помощью собак - это не просто работа, но и родоначальник одного из видов кинологического спорта. За тренировкой собак-спасателей наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





Местом тренировки собак поисково-спасательной службы является полуразрушенный дом. Там четвероногие учатся искать людей. А помогает и в этом собственный нос. Работа носом – ноузворк – вид кинологического спорта. Он как раз-таки и вышел из обучения поисковых собак. Все тонкости поиска собаки изучают бок о бок с хозяевами.



Во время тренировки в качестве пострадавших выступают статисты.



Кинологи рассаживают их по заброшенному зданию. Задача начинающей собаки-поисковика – отреагировать на голос условного пострадавшего и подбежать к нему. Собаки-профессионалы должны найти уже спрятавшихся людей.



Опытными собаками место для тренировок исхожено вдоль и поперек, но кинологи стараются каждый раз найти новый тайник. Это важно, так как собаки сдают экзамен по поиску. При работе с собаками-профессионалами необходимо внимательно прислушиваться, когда же прозвучит заветный лай – это значит, что человек найден.



Статисты кинологам требуются постоянно, так что у вас есть шанс спасти кому-то жизнь, научив собаку искать людей.





Анастасия Дорохова



