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17:49, 21 июля 2021 года

В селе Маслово Орловского района появился новый парк

Работы велись по программе «Народный бюджет».


Сегодня в селе Маслово Орловского района открыли новый парк. Территория выложена тротуарной плиткой, установлены новые скамейки и освещение. Также были проведены работы по озеленению. В целях безопасности территория оснащена системой видеонаблюдения.

Финансирование работ осуществлялось за счёт средств бюджета администрации сельского поселения, а также из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений. Стоимость объекта составила чуть более 2 млн рублей. Подрядчик уложился в запланированные сроки, сообщает информационный портал Орловской области.

На торжественном открытии побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


Анастасия Дорохова
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