Главная » Новости



17:49, 21 июля 2021 года В селе Маслово Орловского района появился новый парк Работы велись по программе «Народный бюджет».





Сегодня в селе Маслово Орловского района открыли новый парк. Территория выложена тротуарной плиткой, установлены новые скамейки и освещение. Также были проведены работы по озеленению. В целях безопасности территория оснащена системой видеонаблюдения.



Финансирование работ осуществлялось за счёт средств бюджета администрации сельского поселения, а также из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений. Стоимость объекта составила чуть более 2 млн рублей. Подрядчик уложился в запланированные сроки, сообщает информационный портал Орловской области.



На торжественном открытии побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Анастасия Дорохова



