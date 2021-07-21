В селе Маслово Орловского района появился новый парк

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17:49, 21 июля 2021 года
В селе Маслово Орловского района появился новый паркРаботы велись по программе «Народный бюджет».
Сегодня в селе Маслово Орловского района открыли новый парк. Территория выложена тротуарной плиткой, установлены новые скамейки и освещение. Также были проведены работы по озеленению. В целях безопасности территория оснащена системой видеонаблюдения.
Финансирование работ осуществлялось за счёт средств бюджета администрации сельского поселения, а также из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений. Стоимость объекта составила чуть более 2 млн рублей. Подрядчик уложился в запланированные сроки, сообщает информационный портал Орловской области.
На торжественном открытии побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Анастасия Дорохова