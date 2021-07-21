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17:51, 21 июля 2021 года Проект молодых учёных из Орла признан Российским научным фондом одним из лучших Проект посвящён изучению подхода к предотвращению образования новых кровеносных сосудов опухолевых тканей.





Орловцы лидировали на конкурсе «Проведение инициативных исследований молодыми учеными». Конкурс проводился в рамках президентской программы исследовательских проектов.



Проект орловских учёных посвящён изучению перспективного подхода к предотвращению образования новых кровеносных сосудов опухолевых тканей с помощью синглентного кислорода при воздействии лазерного излучения. В зависимости от дозы излучения меняется тонус сосудов. Это важно и при выработке целенаправленной терапевтической стратегии при сердечно-сосудистых заболеваниях для управления процессами сужения и расширения сосудов.



В общей сложности по результатам конкурса Фондом поддержано 469 инициативных проектов молодых учёных. В течение трёх лет они ежегодно будут получать по 1,5–2 миллиона рублей на проведение исследований.



Ирина Новикова, старший научный сотрудник НТЦ Биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: «Сейчас ведутся исследования на клеточном уровне. Мы провели исследования на опухолевых клетках, посмотрели, как изменяется их метаболизм, что происходит с клетками. Будем продолжать работу на тканевом уровне и исследования на добровольцах с нарушением сосудов».





Антон Киселёв



