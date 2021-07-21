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18:05, 21 июля 2021 года Андрей Клычков посетил Орловский район Глава региона узнал, как проходит вакцинация, а также посетил новый парк в селе Маслово и спортплощадку в посёлке Стрелецком.





В Орловском районе ежедневно от коронавируса прививаются от 300 до 400 человек. Вакцинацию там прошли 13 тысяч жителей района. Прививки от COVID-19 делают в Плещеевской ЦРБ, пяти амбулаториях и 38 фельдшерско-акушерских пунктах. Готовы принимать пациентов даже из областного центра - по предварительной записи.



Сегодня Орловский район посетил губернатор Андрей Клычков. Свой рабочий визит он начал с фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Биофабрика. Убедился: «Спутник V» - в наличии, очередей - нет. В сутки в этом ФАПе прививают от десяти до тридцати человек.



Раньше путь к местному ФАПу лежал через сплошные ямы. С недавних пор на улице Киреевской ровный асфальт. Его положили в рамках благоустройства дворовых территорий. Появились удобные тротуары и лавочки.



Более масштабное обновление произошло в селе Маслово. Центр преобразился: вместо пустующей территории появилась парковая зона. Её оборудовали в рамках программы «Народный бюджет». По словам губернатора, работу в этом направлении необходимо вести не только в Орле, но и в небольших населённых пунктах вроде Маслово. Открытию объекта и хорошему настроению жителей не помешал даже дождь.



Еще одним пунктом визита главы региона стал посёлок Стрелецкий. В рамках нацпроекта «Демография» здесь появилась спортплощадка для подготовки и сдачи норм ГТО. Заниматься могут все местные жители.



Как отметил начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов, Орловский район - один из лидеров по сдаче норм ГТО. В прошлом году нормы сдали 400 человек, а в этом году - более 800.



Власти планируют, что до 2023 года такие площадки появятся во всех муниципальных образованиях региона. В ближайшее время - в Залегощенском и Дмитровском районах.





Юлия Сабельникова



