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18:31, 21 июля 2021 года

Решение по Колхозному мосту будет принято до конца недели

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своих социальных сетях.


 Глава города Юрий Парахин опубликовал в виде инфографики ответы на некоторые вопросы, поступившие к нему от жителей. Одна из важных для горожан тем – состояние Колхозного моста.

Юрий Парахин, мэр Орла: «В понедельник проектная организация ООО «Проектсервис» завершила техобследование несущих конструкций Колхозного моста. До конца недели ожидаем заключение, которое определит наши дальнейшие действия: либо капитально ремонтировать это сооружение, либо реконструировать. В любом случае, до тех пор, пока мы не приведем его в порядок, не сделаем его на 100% безопасным, движение для автомобилистов будет закрыто».



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Анастасия Дорохова
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