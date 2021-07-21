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20:37, 21 июля 2021 года Судбище и Речице присвоены звания населённых пунктов воинской доблести Соответствующие указы подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В соответствии с указами губернатора Орловской области Андрея Клычкова от 20 июля 2021 года селу Речица Ливенского района и селу Судбище Новодеревеньковского района присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести».





Орловское Информбюро



