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20:40, 21 июля 2021 года Орёл получит 900 миллионов рублей на погашение долгов Эта сумма будет взята из рекордного федерального транша, выделенного правительством РФ.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил, как будут распределены средства из полученного федерального транша в 1 миллиард рублей. 900 миллионов (не 2/3, как было заявлено ранее) получит Орёл, остаток распределят между другими муниципальными образованиями региона. Деньги будут предназначаться для погашения долгов. Областной парламент вскоре соберётся для внесения изменения в бюджет.



Также Орловщине, как уже заявлялось ранее, выделен бюджетный кредит в размере 8,9 миллиарда рублей под 0,1% годовых. Более 950 млн планируется выделить Орлу на замещение дорогих коммерческих кредитов. На аналогичные цели будет потрачена оставшаяся сумма – но уже в масштабе области. В этом году это позволит сэкономить 200 миллионов, в 2022-м – более 570 миллионов. Освободившиеся средства пойдут на социальные нужды. Как подчеркнул губернатор, властям на местах было поставлено условие не допускать нового роста задолженности.





Артём Ежаков



