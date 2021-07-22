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20:52, 21 июля 2021 года В Заводском районе Орла прорвало водопровод Аварию обещают устранить к 2-3 часам ночи.





В Заводском районе Орла, на улице Комсомольской, снова возникли проблемы с водоснабжением из-за прорыва трубопровода. Ожидается, что аварийные работы завершатся к 2-3 часам ночи. К 21:00 для пострадавших от ЧП будет организован подвоз воды.



Губернатор Андрей Клычков выехал на место аварии.





Артём Ежаков



