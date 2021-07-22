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21:13, 21 июля 2021 года Аварийные бригады «Водоканала» приступили к работам по ликвидации аварии на водоводе В Заводском районе Орла, на улице Комсомольской, в районе дома № 360, прорвало трубу.





В Заводском районе Орла снова возникли проблемы с водоснабжением из-за прорыва трубопровода на улице Комсомольской. Аварийные бригады «Водоканала» обнаружили прорыв и приступили к работам по ликвидации аварии на водоводе.



Ожидается, что аварийные работы завершатся к 2-3 часам ночи. К 21:00 для пострадавших от ЧП будет организован подвоз воды.



Видео из Telegram-канала советника губернатора Сергея Лежнева.





Орловское Информбюро



