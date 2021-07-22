четверг 22.07.2021 01:08:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:21, 21 июля 2021 года

«Тургеневский дуб» вырвался в лидеры конкурса «Российское дерево года»

За короткое время орловцы помогли знаменитому «земляку» перегнать брянский «Ясень-великан» и даже создать небольшой гандикап.


«Тургеневский дуб», участвующий в национальном конкурсе «Российское дерево года – 2021», вырвался в лидеры голосования. Буквально за пару дней символ заповедника Спасское-Лутовиново догнал и перегнал брянский «Ясень-великан». На момент написания статьи дуб, посаженный знаменитым писателем-орловцем, имеет гандикап в 910 голосов.

Отдать свой голос за «Тургеневский дуб» можно до 1 августа. Благодаря активности орловцев, он может стать конкурсантом «Европейского дерева года – 2022» и получить сертификат на проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами экспертного центра «Здоровый лес». Если вы еще не отдали свой голос, сделать это можно на сайте www.rosdrevo.ru.

фото сайта www.rosdrevo.ru




Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.