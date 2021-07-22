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21:21, 21 июля 2021 года «Тургеневский дуб» вырвался в лидеры конкурса «Российское дерево года» За короткое время орловцы помогли знаменитому «земляку» перегнать брянский «Ясень-великан» и даже создать небольшой гандикап.





«Тургеневский дуб», участвующий в национальном конкурсе «Российское дерево года – 2021», вырвался в лидеры голосования. Буквально за пару дней символ заповедника Спасское-Лутовиново догнал и перегнал брянский «Ясень-великан». На момент написания статьи дуб, посаженный знаменитым писателем-орловцем, имеет гандикап в 910 голосов.



Отдать свой голос за «Тургеневский дуб» можно до 1 августа. Благодаря активности орловцев, он может стать конкурсантом «Европейского дерева года – 2022» и получить сертификат на проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами экспертного центра «Здоровый лес». Если вы еще не отдали свой голос, сделать это можно на сайте www.rosdrevo.ru.



фото сайта www.rosdrevo.ru









Артём Ежаков



