Главная » Новости



21:24, 21 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Табак отнимает не только здоровье, но и свободу. Сотрудник полиции подозревается в хищении вещдоков.



- Предупредить легче, чем лечить. Только в Орловском районе в день прививаются от коронавируса 300 человек.



- Игры в прятки. Как кинологи тренируют собак на поиск людей? Мы побывали на одном из таких занятий.



- Областной избирком зарегистрировал Ольгу Пилипенко в качестве кандидата в депутаты Госдумы.



- В Орле появилась умная остановка общественного транспорта.



- Летняя оздоровительная кампания продолжается.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



