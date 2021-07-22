В Орёл на кубок России по ЦФО съедутся мастера-наездники

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6:41, 22 июля 2021 года
В Орёл на кубок России по ЦФО съедутся мастера-наездникиСоревнования пройдут 25 июля на городском ипподроме.
На Орловском ипподроме (ул. Высоковольтная, д. 6) в воскресенье разыграют призы I этапа Кубка России по ЦФО для лошадей рысистых пород. В соревнованиях примут участие мастера-наездники Орловской, Курской, Белгородской и Московской областей. Некоторые из спортсменов выбрали скакунов орловской рысистой породы, названной честь графа Орлова.
Триумфаторы состязания в октябре поедут в Москву – на финал соревнований.
Забеги начнутся в 11:00.
Артём Ежаков