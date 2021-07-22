Главная » Новости



21:45, 21 июля 2021 года Прорыв ликвидирован Над устранением аварии на водопроводе на улице Комсомольской в Орле работали бригады «Орёлводоканала».





Как сообщил губернатор Андрей Клычков, авария на водопроводе в Орле ликвидирована. Подача воды начнется через час.



Авария произошла на улице Комсомольской в районе дома № 358. На место оперативно выехали аварийные бригады «Орёлводоканала». Губернатор области Андрей Клычков следил за работами и оперативно сообщал о ситуации в соцсетях.





Орловское Информбюро



