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7:52, 22 июля 2021 года На Орловщине по ряду отраслей выросли долги по зарплате Речь идёт о строительстве и обрабатывающих производствах.





В Орловской области выросла просроченная задолженность по заработной плате в строительстве и на обрабатывающих производствах. 1 июля этот показатель составил чуть больше 4,6 миллиона рублей, 1 июня – свыше 3,4 миллиона, 1 мая – 2,5 миллиона. Впрочем, в начале года ситуация была значительно хуже – тогда работникам не выплатили 10,5 миллиона.



Что касается структуры задолженности, то строителям задолжали чуть больше 2,9 миллиона, сотрудникам обрабатывающей промышленности –около 1,7 миллиона.



В исследовании не принимали участие субъекты малого предпринимательства.





Артём Ежаков



