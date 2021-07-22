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8:54, 22 июля 2021 года Орловца подозревают в угоне и поджоге «Жигулей» Парень не смог пройти мимо незапертой легковушки с ключами в замке зажигания.





В Орле установили подозреваемого в угоне и умышленном повреждении чужого имущества, – сообщили в УМВД. Мужчина припарковал свой ВАЗ-2104 возле дома на ул. Горького, оставил в замке зажигания ключи, не запер двери легковушки и ушел. Утром «Жигулей» на месте не оказалось.



Подвернувшейся возможностью доехать до соседней области не преминул воспользоваться 20-летний орловец, но завяз в Глазуновском районе и решил сжечь машину. Поврежденный ВАЗ полицейские изъяли.



Молодой человек задержан, сейчас ему выбирают меру пресечения.





Артём Ежаков



