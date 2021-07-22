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9:15, 22 июля 2021 года Орёл вновь станет площадкой для дискуссий книговедов и библиофилов Международная научно-практическая конференция «Денисьевские чтения» пройдёт в 18-й раз.





В Орле планируют провести очередные «Денисьевские чтения». Это традиционная дискуссионная площадка для книговедов и библиофилов. Заявки на участие принимаются до 1 октября.



Конференция пройдёт в очно-дистанционном формате. Традиционно на ней будут обсуждать вопросы книговедения и проблемы библиотечно-информационной деятельности. Главная цель - внедрение инноваций в библиотечную практику. К конференции приурочены выставки документов и экскурсии.



Дата проведения определена - 28 и 29 октября. По полученным материалам будет подготовлен электронный сборник.





Анна Вайсергисер



