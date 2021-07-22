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10:02, 22 июля 2021 года

В Орле к крупным срокам заключения приговорили пятерых наркодельцов

Членам организованной преступной группы дали от 8 до 17 лет колонии строгого режима.


Орловский областной суд вынес приговор пятерым членам ОПГ, занимавшихся незаконным изготовлением психотропных веществ (ч.5 ст.228.1 УК РФ). Установлено, что группу создал Евгений Лучин, в дальнейшем в нее вошли Денис Селихов, Евгений Ищенко, Алексей Голямов и Алексей Христенко. Вместе они оборудовали в одном из домов в Залегощенском районе лабораторию, в которой создали около 5 кг психотропного вещества с целью продажи, однако были задержаны региональным УФСБ.

Организатор группы получил 17 лет строгого режима и 600 тыс. рублей штрафа, Голямову назначено 16 лет и 500 тыс. рублей штрафа, Христенко приговорен к 15 годам заключения.

Селихов и Ищенко за сотрудничество со следствием получили по 8 лет тюрьмы со штрафом 100 и 200 тыс. рублей соответственно.


Артём Ежаков
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