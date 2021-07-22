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10:35, 22 июля 2021 года В Залегощи нашли человека, повредившего монумент с планером Несколько дней назад областные сообщества в соцсетях облетела запись, на которой мужчина пытается забраться в «Бланик L-13».





Орловские полицейские установили личность человека, повредившего монумент с планером в Залегощи. На распространенной в соцсетях записи видно, что мужчина пытается пробраться в «Бланик L-13». Правоохранителям 33-летний нарушитель объяснил, что был пьян и захотел попозировать в кресле пилота для фотографии. Оргстекло, которое закрывало кабину, помехой не стало – мужчина разбил его, уселся, но увидев, что его снимают на видео, ретировался.



На «планериста» заведено два административных протокола: по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», – сообщили в областном УМВД.



Видео из сообщества в «ВКонтакте» «Подслушано Залегощь»









Артём Ежаков



