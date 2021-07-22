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11:13, 22 июля 2021 года

Орловщина до конца недели получит 13 тыс. доз вакцины от COVID-19

Об этом заявил губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


Губернатор Андрей Клычков, беседуя с жителями региона во время трансляции в социальных сетях, упомянул, что до конца недели в Орловскую область прибудет 13 тыс. доз вакцины. Что это будет за препарат, губернатор не уточнил.

Также глава региона заявил, что ознакомился с видео очереди на прививку в поликлинике №3, и уже поручил развести потоки людей и организовали дополнительные прививочные кабинеты.

В четырех поликлиниках Орла, в пункте в ТМК «ГРИНН» а также в мобильных прививочных можно сделать прививку без предварительной записи. Передвижные кабинеты работают всю эту неделю, с графиком можно ознакомиться здесь.

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Артём Ежаков
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