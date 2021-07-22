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11:49, 22 июля 2021 года Четверо орловцев скончались накануне от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 июля, за последние сутки в Орловской области выявлен 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 420).



Накануне выписано 67 орловцев (всего – 37 247). От последствий болезни скончалось 808 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 24 471 (всего – 6 054 711), число выздоровевших – 22 660 (всего – 5 427 457). Общее число летальных исходов – 151 501 (+796 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



