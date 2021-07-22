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12:27, 22 июля 2021 года Мэру Орла пожаловались на неосвещенность тренажеров в Детском парке Юрий Парахин согласился с проблемой и заявил, что она будет решена.





Мэр Орла Юрий Парахин ответил на несколько популярных вопросов от горожан и гостей областной столицы. Один из них касался отсутствия освещения тренажёров в спортивной зоне.



Градоначальник заявил, что проектировщики предусмотрели освещение тропинок в зоне воркаута, но не самих снарядов. Решать проблему будут сэкономленными деньгами в рамках действующего соглашения – на четыре опоры установят дополнительные прожекторы. Ориентировочно, всё закончится в конце августа либо в начале сентября.





Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»





Артём Ежаков



