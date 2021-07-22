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12:40, 22 июля 2021 года В Орле уполномоченный по правам ребёнка ещё раз напомнил родителям об их ответственности за детей Региональный обмудсмен совместно с сотрудниками МЧС провели очередной рейд по стихийным местам купания.





Летом отдых у воды привлекает людей, особенно в жаркую погоду. Но купаются и загорают орловцы не только в оборудованных для этого местах. Многие выбирают так называемые народные пляжи.



Чтобы предотвратить трагедии на воде, в Орле сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, во время которых проводят профилактические беседы с горожанами. К очередному рейду присоединились уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский и председатель Совета отцов региона Сергей Герасимов. Во время бесед с отдыхающими они ещё раз напомнили об ответственности взрослых за детей, о том, что ни в коем случае нельзя оставлять несовершеннолетних без присмотра и отпускать купаться в открытых водоёмах одних.



Как отмечают сотрудники МЧС, особенную обеспокоенность вызывают так называемые народные места отдыха. Они не оборудованы для купания, там не дежурят спасатели и в случае беды некому будет придти на помощь.



На сегодня в Орловской области зарегистрировано 13 происшествий, в которых погибло 8 человек, четверо из них несовершеннолетние, спасено 7 человек, в том числе девочка-подросток.





Всеволод Трифонов



