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12:40, 22 июля 2021 года

Жители Знаменки вместе с дайверами очистили реку Цон

Со дна реки подняли несколько огромных деревьев и освободили русло. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина была тому свидетелем.


В минувшие выходные жители посёлка Знаменка вместе с дайверами из клуба подводной охоты «Орёл» очистили русло реки Цон от упавших деревьев. Не осталась в стороне и администрация Орловского района – заказала подъёмный кран.

Деревья, упавшие в реку, оказались огромными и ветвистыми. Чтобы зацепить трос, дайверам пришлось опуститься на трёхметровую глубину. Кроме того, пришлось сделать опиловку деревьев, прежде чем полностью вытащить их из воды.

Клуб подводной охоты «Орёл» регулярно занимается очисткой водоёмов. В минувшем году также чистили реку Цон. По словам Дмитрия Лисенкова, тогда вытащили около 10 тонн природного мусора. Но, как отмечают дайверы, очень много мусора оставляет человек на берегу, и этот мусор попадает в реку.

Инициатором очистки русла реки стала местная жительница Александра Перелыгина. Она намерена поднять не только деревья с речного дна, но и вопрос о финансировании чистки берегов и русла.

Николай Головко, и.о. главы Орловского района: «Будем рассматривать поэтапно включение денег на расчистку рек, потому что это наша экология, наше будущее и будущее наших детей. Если у нас не хватит возможности, будем обращаться в правительство Орловской области, к губернатору Орловской области».

Курс на спасение водных ресурсов страны уже проложен. Орловская область вошла в программу сохранение уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Реабилитацию водоёмов начнут с Оки.


Татьяна Тимохина
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