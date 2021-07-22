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12:44, 22 июля 2021 года В Орловскую область прибудет свыше 9,7 тыс. доз «ЭпиВакКороны» Партию препарата ожидают уже в ближайшие дни.





Орловщина в ближайшее время получит 9 720 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом было заявлено на региональном штабе по вакцинации. Партия будет оперативно распределена по областным медучреждениям.



Тем временем, число завершивших вакцинацию орловцев составило 104 510 жителей региона, первый укол получили 154 173 человека. В регистр вакцинированных от COVID-19 внесено 150 540 записей.





Артём Ежаков



