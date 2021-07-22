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14:07, 22 июля 2021 года

Орловчанка вошла в состав сборной России по хоккею на предстоящий Чемпионат Мира

Уроженка Хомутово и защитник подмосковного ХК «Торнадо» уже не в первый раз вызывается в состав сильнейших хоккеисток страны.


Уроженка Хомутово и защитник подмосковного ЖХК «Торнадо» Анна Савонина попала в список женской сборной России по хоккею на Чемпионат Мира в Канаде. Спортсменка дебютировала за команду страны в 2019 году во время мирового первенства в Финляндии, отыграв в свитере национальной команды все семь игр на турнире.

К 19 годам в карьере Савониной уже есть значимые достижения в сборной – бронза молодёжного чемпионата мира 2017 года и победа в Кубке Европы 2017 года среди девушек до 16 лет.

Турнир в Канаде пройдет с 20 по 31 августа. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США.

Фото с личной страницы Анны Савониной в «ВКонтакте»




Артём Ежаков
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