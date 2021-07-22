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14:16, 22 июля 2021 года

«Зелёная роща» подвела полугодовые итоги работы

О деятельности регоператора рассказал её глава – Александр Муромский.


Региональный оператор по обращению с ТКО «Зелёная роща» подвел итоги работы за первое полугодие 2021 года. Так, в 6 муниципальных образованиях за этот период ликвидировано 9 несанкционированных свалок. Сейчас на территории области остаётся 56 аналогичных скоплений мусора – собственникам этих территорий направлены уведомления о необходимости за месяц вывезти отходы.

Продолжается работа с недобросовестными перевозчиками – за просчёты в работе их оштрафовали на общую сумму в 3 миллиона рублей.
«Зелёная роща» отметила повышенную активность граждан в вопросах уборки региона. Только за минувшую неделю с помощью системы «Инцидент менеджмент» орловцы подали 31 обращение, из них уже 27 решены, еще 4 будут выполнены до 25 июля.

При обнаружении свалок орловцы могут сообщить по следующим каналам регоператора:

• горячая линия: +7 (4862) 78-02-57;
• e-mail: office@greenpark57.ru;
• сайт «УК «Зеленая роща» через специальную форму.


Артём Ежаков
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