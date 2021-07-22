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14:28, 22 июля 2021 года Орёл выполнил план по воинскому призыву Весной и летом на службу в Вооружённые Силы РФ из областной столицы отправились около 250 парней.





В Орле полностью выполнено задание Западного военного округа по весеннему призыву. С 1 апреля по 15 июля в воинские части страны отправились служить порядка 250 парней. В орловских новобранцах заинтересованы многие командиры, в том числе и элитных частей – включая Президентский, Преображенский и Семёновский полки.





Артём Ежаков



