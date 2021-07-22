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15:08, 22 июля 2021 года Владимир Круглый прошёл ревакцинацию Сенатор РФ от Орловской области сообщил об этом в своём Telegram-канале.





Сенатор РФ от Орловской области Владимир Круглый прошёл ревакцинацию. «Вакцинация может предотвратить тяжёлое течение болезни и позволит приостановить ее распространение среди людей, помимо этого вакцины защитят от летального исхода. Чем больше людей привьются вакциной, тем меньше будет цепочек передачи вируса и тем меньше возможностей для вируса изменяться» - прокомментировал Владимир Круглый.



Фото из Telegram-канала Владимира Круглого



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Орловское Информбюро



