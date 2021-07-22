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15:45, 22 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Число выявленных заболевших с начала пандемии в Орловской области приближается к 39,5 тысячам. Ситуацию обсудят на заседании регштаба.



- Подводная охота... на поваленные деревья и мусор. Что скрывают мелкие воды реки Цон?



- Безопасный отдых детей - зона ответственности взрослых. По акватории Оки провели очередной рейд.



- Орёл на 100% выполнил приказ Западного военного округа по призыву.



- Капремонт или реконструкция? До конца недели в Орле ждут заключение проведённого обследования Колхозного моста.



- Вложение - в науку будущего. Орловские учёные отличились в конкурсе Президентской программы исследовательских проектов.



- Команда - найти! Мы покажем, как тренируют поисковых собак.





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