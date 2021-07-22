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15:52, 22 июля 2021 года Мэр Орла рассказал о предстоящем праздновании Дня города Среди новшеств: фейерверк будут запускать из разных точек города.





Юрий Парахин, глава администрации города Орла:



«Ровно 2 недели отделяют Орёл от празднования Дня города. Настало время раскрывать секреты: что же мы приготовили к юбилейной дате? Вот первая подробность.



В этом году мы будем запускать фейерверк не из одной традиционной, а сразу из трёх точек города! Это слияние Оки и Орлика, КДЦ «Металлург» и аэропорт «Южный». По зрелищности каждый из фейерверков посоревнуется с тем фейерверком, что радовал нас на День Победы».

Мэрия подготовила карту-навигацию по лучшим точкам для просмотра фейерверков. Первые залпы озарят небо в 22:00.



Инфографика Центра управления регионом



















Орловское Информбюро



