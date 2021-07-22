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16:11, 22 июля 2021 года

Многофункциональный спортивный комплекс в Орле практически готов

Сообщается от 91-процентной готовности объекта.


Многофункциональный спортивный комплекс на стадионе имени Ленина в Орле готов более чем на 91%. Его реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Демография».

По словам замначальника Управления физической культуры и спорта Орловской области Дмитрия Савина, на объекте завершается внутренняя отделка помещений и фасадные работы. Срок сдачи комплекса – 30 октября 2021 года.

Также на территории Центрального стадиона продолжается строительство футбольного манежа. Уже выполнены земляные работы, ведётся подбетонная подготовка основания фундамента. Сдача объекта запланирована на 2023 год, сообщает информационный портал Орловской области.

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Анастасия Дорохова
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