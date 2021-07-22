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16:16, 22 июля 2021 года

В Орле похитили вещи из камеры хранения торгового центра

Злоумышленник задержан полицией.


Как сообщает пресс-службы УМВД России по Орловской области, в полицию обратилась орловчанка и рассказала, что в ячейке для хранения вещей, расположенной на территории торгового центра, она оставила пакет с одеждой. Совершив покупки, гражданка вернулась и обнаружила, что вещи исчезли.

Полиция установила подозреваемого – жителя Северного района областного центра 1980 года рождения.

Полицейские выяснили, что мужчина сумел подобрать ключ к замку ячейки, открыл её и похитил пакет с вещами, затем закрыл ячейку обратно и скрылся. В настоящее время похищенное имущество изъято. Сумма ущерба, причиненного заявительнице, составила около 4 тысяч рублей.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.


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