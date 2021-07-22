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16:35, 22 июля 2021 года Орловец с ОВЗ предложил мэру помочь в приёмке городских тротуаров О своём желании Роман Дубинкин заявил в социальных сетях.





Накануне мэр Орла Юрий Парахин опубликовал в социальных сетях ответы на часто задаваемые вопросы. Среди них был комментарий о ремонте улицы Октябрьской, в котором глава региона отмечал, что «тротуар не должен быть полосой препятствий». Также Парахин сообщил, что принято решение о привлечении людей с ограниченными возможностями здоровья к приёмке тротуаров. Сегодня свои услуги в этом вопросе предложил Роман Дубинкин.





В ответе на комментарий Романа Дубинкина, Юрий Парахин попросил оставить молодого человека свои контакты для последующей связи.









скрины из аккаунтов Юрия Парахина и Романа Дубинкина





Анастасия Дорохова



