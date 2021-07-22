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16:57, 22 июля 2021 года Орловские МФЦ возобновят свою работу с 26 июля Об этом сообщили сегодня на заседании регионального оперштаба.





Сегодня на заседании регштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19 в регионе. Но поскольку снижение имеет нестабильную динамику, снимать ограничения пока не планируется.



Однако по многочисленным обращениям граждан решено возобновить очный режим работы многофункциональных центров с соблюдением всех мер безопасности.



МФЦ возобновят свою работу с 26 июля, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



