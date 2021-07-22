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16:58, 22 июля 2021 года В Орловской области голосование на сентябрьских выборах пройдёт в течение трёх дней Как пояснили в региональном избиркоме, это связано с непростой эпидобстановкой.





Выборы в Орловской области пройдут в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября. Об этом на координационном совещании рассказала председатель орловского избиркома Лилия Пиняева. Планируется, что выборы будут проходить на традиционных избирательных участках, а также на придомовых территориях и на дому. Маски, перчатки, антисептики и температурный контроль остаются обязательными для всех участников голосования.



Лилия Пиняева, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Избирательный участок, а также транспорт, на котором будут передвигаться члены комиссии и наблюдатели, будут в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Специальные ограничительные линии-указатели позволят обеспечить соблюдение социальной дистанции».





Юлия Сабельникова



