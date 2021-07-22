Главная » Новости



17:20, 22 июля 2021 года Орловцы заплатили свыше 1,3 миллиона рублей за нарушение санэпидправил в общественном транспорте Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба.





На прошедшей неделе водителям и перевозчикам было выписано 4 предупреждения и 2 штрафа на сумму 30 тыс. рублей каждый. Проверки проводили сотрудники регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта. Всего сумма штрафов по составленным протоколам составила 1 млн 332 тыс. рублей, в адрес водителей и перевозчиков поступило 86 предупреждений.



Свою проверку соблюдения санэпиднорм проводил и департамент промышленности и торговли. На подведомственные департаменту учреждения составлено 1075 протоколов. Районными судами Орловской области вынесено 630 постановлений на общую сумму 631 тыс. рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



