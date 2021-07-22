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17:38, 22 июля 2021 года

Сокращая путь, можно расстаться с жизнью

В Орловской области случаев травматизма на железной дороге в первом полугодии стало в семь раз меньше, чем в прошлом году. Но это не повод расслабляться. Сотрудники железной дороги вместе с представителями правоохранительных органов проводят как профилактическую работу в разных учреждениях, так и рейды на самых опасных участках. Одним из таких является перегон Цон - Кромская в районе Маслозаводского переулка. За проведением рейда следила корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


Участок для проведения профилактического рейда выбрали не случайно. В месте несанкционированного перехода через железную дорогу видимость ограничена из-за крутого поворота, поэтому пешеходы могут не заметить приближающегося поезда. При этом здесь построены два пешеходных перехода, но желающих сократить путь по-прежнему немало - подростки, взрослые, родители с детьми.

Сотрудники линейного отдела полиции провели уже более 140 рейдов.

Елена Губина, инспектор отделения ПНД ЛОМВД России на станции Орёл: «Было выявлено уже более 60 несовершеннолетних нарушителей. К ним и их родителям применяются меры профилактического и административно-правового характера, то есть составляются протоколы об административном правонарушении».

Профилактические мероприятия, напоминающие о правилах безопасного нахождения на железной дороге, носят регулярный характер. Особое внимание железнодорожники уделяют работе с детьми и подростками - проводят беседы и лекции в школах, а также собрания с родителями. На днях беседу с родителями провели у железнодорожного перехода.

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «В непосредственной близости есть современный, оборудованный звуковой и световой сигнализацией пешеходный переход. Наша задача в очередной раз донести до каждого ту степень ответственности и ту опасность, которую таит в себе халатность».

Железнодорожники призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. А родителям в период летних каникул стоит почаще напоминать об этих правилах детям - школьники не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность.


Татьяна Тимохина
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