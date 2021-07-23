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6:57, 23 июля 2021 года

Орловских добровольцев поддержат на многомиллионную сумму

Снова победив во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», область получит около 8,5 млн рублей.


Орловская область во второй раз стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», и в 2022 году получит около 8,5 млн рублей из федерального бюджета на развитие системы поддержки добровольчества и на реализацию проектов-победителей регионального этапа конкурса. Их список представлен ниже:

• проект «Выездной лагерь «Серебро 57» региональной общественной организации «Орловский областной центр волонтерства»;
• проект «Муниципальные форумы «Школа добра» Орловского областного центра молодежи «Полет»;
• проект «Школа волонтеров – наставников» регионального общественного движения «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
• проект «Вместе – во имя жизни! – развитие волонтерского движения среди людей с опытом жизни онкозоболевания» благотворительного Фонда помощи людям с онкологическими заболеваниями и их семьям «Содействие»;
• проект «Центр поиска пропавших людей» Орловской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей-Орел»


Артём Ежаков
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