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7:39, 23 июля 2021 года

На Орловщине нашли старинный атрибут штамповки шатиловского овса

Уникальный артефакт обнаружил и сдал специалистам житель села Моховое.


В Орловской области житель села Моховое нашёл и передал в музей старинный штамп «Овёс Шатиловской Моховской экономии Новосилького уезда Тульской губернии». Мужчина обнаружил ценный артефакт на территории усадьбы Шатиловых. В старину это клеймо обмакивали в чернила и помечали им мешки с шатиловским овсом – в то время знаменитым по всем стране.

Печать размером 22х13 см и весом в 2,1 кг, судя по всему, неплохо сохранилась, но ей всё равно потребуется реставрация, а затем клеймо станет экспонатом музея в селе Моховое.

Фото сайта администрации Новодеревеньковского района


Артём Ежаков
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