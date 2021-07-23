На Орловщине нашли старинный атрибут штамповки шатиловского овса

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7:39, 23 июля 2021 года
На Орловщине нашли старинный атрибут штамповки шатиловского овсаУникальный артефакт обнаружил и сдал специалистам житель села Моховое.
В Орловской области житель села Моховое нашёл и передал в музей старинный штамп «Овёс Шатиловской Моховской экономии Новосилького уезда Тульской губернии». Мужчина обнаружил ценный артефакт на территории усадьбы Шатиловых. В старину это клеймо обмакивали в чернила и помечали им мешки с шатиловским овсом – в то время знаменитым по всем стране.
Печать размером 22х13 см и весом в 2,1 кг, судя по всему, неплохо сохранилась, но ей всё равно потребуется реставрация, а затем клеймо станет экспонатом музея в селе Моховое.
Фото сайта администрации Новодеревеньковского района
Артём Ежаков