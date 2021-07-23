Главная » Новости



7:39, 23 июля 2021 года На Орловщине нашли старинный атрибут штамповки шатиловского овса Уникальный артефакт обнаружил и сдал специалистам житель села Моховое.





В Орловской области житель села Моховое нашёл и передал в музей старинный штамп «Овёс Шатиловской Моховской экономии Новосилького уезда Тульской губернии». Мужчина обнаружил ценный артефакт на территории усадьбы Шатиловых. В старину это клеймо обмакивали в чернила и помечали им мешки с шатиловским овсом – в то время знаменитым по всем стране.



Печать размером 22х13 см и весом в 2,1 кг, судя по всему, неплохо сохранилась, но ей всё равно потребуется реставрация, а затем клеймо станет экспонатом музея в селе Моховое.



Фото сайта администрации Новодеревеньковского района





Артём Ежаков



