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8:30, 23 июля 2021 года У орловца украли двухсоткилограммовую трубу В преступлении подозревают 36-летнего иногородца.





В Дмитровском районе полицейские установили подозреваемого в краже двухсоткилограммовой металлической трубы с дачного участка, – сообщили в УМВД. Под подозрение попал ранее судимый 36-летний житель соседней области. По версии следствия, он погрузил похищенное в кузов «ГАЗели», вывез его за пределы области и сдал в металлолом за 5,6 тыс. рублей. Как конкретно фигурант смог осилить вес трубы, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.





Артём Ежаков



