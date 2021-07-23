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6:02, 23 июля 2021 года Стало известно, какие проверочные работы напишут школьники в новом учебном году Первыми проверят первоклашек.





Как сообщает сайт Регионального центра оценки качества образования, в 2021-2022 учебном году будет проведено исследование уровня готовности первоклассников к обучению в школе. По результатам исследования подготовят индивидуальные программы психолого-педагогической поддержки ребенка. А в конце учебного года первоклассникам будет предложена метапредметная работа. На этот раз изучат, насколько сформированы у них универсальные учебные действия. Это опять-таки позволит спроектировать и скорректировать учебный процесс.

Метапредметная диагностика запланирована также и для обучающихся 9 классов.



Определят уровень подготовки учащихся вторых и третьих классов. Здесь в центре внимания будет русский язык и математика.



Для повышения качества математического образования будут использованы результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 8 и 10 классов по математике.



Исследования пройдут на трёх уровнях – школы, города (села), района.





Орловское Информбюро



