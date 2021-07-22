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21:20, 22 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Режим ограничений может быть продлён на Орловщине до 31 августа. Об этом сегодня говорили на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.



- Сокращая путь, можно расстаться с жизнью. Чтобы этого не случилось, у железнодорожных переездов проводятся профилактические рейды.



- В регионе продолжают работу по ликвидации несанкционированных свалок. Проблему обсудили сегодня на заседании с главами муниципальных образований.



- Жители Знаменки вместе с дайверами очистили реку Цон. Со дна подняли несколько огромных деревьев и освободили русло.



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